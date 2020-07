Wirtschaft im Rhein-Kreis : 30-Millionen-Euro-Auftrag aus Südkorea für Pierburg

Rhein-Kreis Die zum Technologiekonzern Rheinmetall gehörende Pierburg GmbH hat einen strategisch wichtigen Auftrag über die Lieferung von sogenannten Schubumluft-Ventilen erhalten, die an Abgas-Turboladern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren oder Hybridantrieben eingesetzt werden.

Der Produktionsstart für die Komponenten ist 2021. Geliefert wird die fünfte Produktgeneration des Magnetventils. Die bestellten Komponenten werden in den Pierburg-Werken in Neuss sowie im chinesischen Kunshan produziert. Sie sollen direkt an den Kunden nach Südkorea geliefert werden.

Pierburg ist bereits im Jahr 2005 in die Technologie für turbobasierte Schub-Umluftventile eingestiegen und ist heute nach eigenen Angaben „mit großem Abstand“ Weltmarktführer in diesem Segment. Aktuell zählt das Unternehmen weltweit eine Vielzahl an Herstellern zu seinem Kundenstamm für dieses Produkt, darunter alle großen internationalen Automobilhersteller sowie alle namhaften Produzenten von Turboladern. Allein in China beziehen mittlerweile 40 Hersteller ihre Schub-Umluftventile von Pierburg.