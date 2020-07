Radsport : Tour de Neuss wird nicht nachgeholt

Neuss In diesem Jahr wird es definitiv keine Tour de Neuss geben. Dem Neusser Radfahrerverein droht durch Absage des Rennens ein finanzielles Minus.

In diesem Jahr wird es definitiv keine Tour de Neuss geben. Das beschloss der Vorstand des ausrichtenden Neusser Radfahrervereins auf einer Vorstandssitzung am Mittwochabend. „Schweren Herzens,“ wie der 2. Vorsitzende Barthel Winands zu Protokoll gibt.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, den Neussern irgendwie doch noch ein Veranstaltungs-Highlight in diesem Jahr präsentieren zu können,“ sagt NRV-Chef Stephan Hilgers. Eine Hoffnung, die durch die Ausdehnung des Verbots von Großveranstaltungen von Ende August auf den 31. Oktober endgültig zunichte gemacht wurde. Danach „blieb uns nichts anderes übrig, als endgültig abzusagen,“ sagt Hilgers. „Eine Tour de Neuss nach Oktober oder eine Tour de Neuss ohne Zuschauer hätte doch einen Widerspruch in sich bedeutet,“ stellt Barthel Winands klar.

Die 19. Auflage des Radrennens, das im vergangenen Jahr 25.000 Zuschauer auf den Rundkurs mit Start und Ziel auf der Kaiser-Friedrich-Straße lockte, wo sie einen Sieg des Tour-de-France-Gesamtvierten Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe sahen, hätte am kommenden Mittwoch (22.) auf dem Programm gestanden.

Jetzt fürchtet der Neusser Radfahrerverein, auf den bislang entstandenen Kosten sitzen zu bleiben. „Nicht unproblematisch für den NRV ist die Tatsache, dass auch ohne die Ausrichtung der Tour de Neuss und der vertraglichen Verpflichtung des Fahrerfeldes nicht unwesentliche Fixkosten entstehen, denen keine Sponsorengelder gegenüberstehen,“ sagt der für Marketing und Sponsorenakquise zuständige Winands. Er hofft nun, dass es dem Neusser Radfahrerverein gelingt, „in Gesprächen mit seinen Großsponsoren durch Unterstützungsspenden dieses Loch in der Kasse stopfen zu können.“

Und er hofft, „dass wir in Deutschland die Corona-Krise bis zum Sommer nächsten Jahres in den Griff bekommen haben, so dass einer Austragung der Tour de Neuss 2021 nichts im Wege steht.“