Tischtennis : Kein Spielbetrieb bis mindestens 11. August

(-vk) Der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) hat aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnungen den gesamten Spielbetrieb bis mindestens 11. August ausgesetzt. „Dies gilt für sämtliche Individual- und Mannschaftswettbewerbe und alle anderen offiziellen Veranstaltungen wie beispielsweise offene Turniere, auch auf Bezirks- und Kreisebene,“ teilt Geschäftsführer Michael Keil mit. Einzige Ausnahme bildet der andro-WTTV-Cup, der am 1. Juli seinen Wettkampfbetrieb gestartet hat und ab sofort die Zahl der Teilnehmer von zehn auf 16 erhöhen darf. Am 31. Juli ist der TTC Vanikum in der Turnhalle der Gillbachgrundschule Gastgeber eines solchen Turniers.