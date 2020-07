100 Jahre VdS Nievenheim : „Unfug“ von den britischen Inseln

Nievenheim Nach dem 1. Weltkrieg hatte der Fußball auch in Nievenheim einen schweren Stand.

So teilte Amtsbürgermeister Johannes Rahmen am 23. November 1927 Pfarrer Wilhelm Knor schriftlich und „ergebenst mit, „dass ich gerne bereit bin, dem Vorsitzenden des hiesigen Fußballklubs nahe zu legen, die abzuhaltenden Fußballspiele nach Möglichkeit so zu legen, dass die Nachmittagsandacht keine Störung erleidet. Ebenso werde ich den Spielplatz durch den Polizeibeamten während der Spiele zeitweise begehen lassen, um etwaigen groben Unfug durch schulpflichtige Kinder zu steuern.“ Der am 25. August 1959 nach 32 Dienstjahren an St. Pankratius mit 84 Jahren verstorbene Pfarrer Knor ist vielen Nievenheimern in guter Erinnerung geblieben. Der energische, eigenwillige und mitunter auch schwierige Priester prägte die Geschicke der Gemeinde, die in den 1920er-Jahren mit Delrath und Ückerath auf 2340 Einwohner kam, ganz maßgeblich, fungierte nach dem Einmarsch der Amerikaner 1945 sogar als Bürgermeister Vereinschronist. Gregor Schwermer weiß, dass er Veränderungen auch schon mal „mit Haken und Ösen und nicht immer im absoluten Einklang mit den Baubehörden“ durchzusetzen wusste. Unter anderem stellte er der Sportjugend im Ort Kirchenland zur Verfügung für einen großzügigen Sportplatz, der das alte, wegen seiner unmittelbaren Nachbarschaft zur Kirche als störend empfundene alte Quartier am heutigen Gnadenthaler Weg ablöste.