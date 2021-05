Bahnfahren in Düsseldorf : Einschränkungen am Bilker Bahnhof

Düsseldorf Der nächste Bauabschnitt steht an: Änderungen gibt es für die Passagiere wieder ab Ende Mai/Anfang Juni. Betroffen sind ausschließlich Linien im Nahverkehr, Regionalzüge und S-Bahnen. Die Station in Bilk soll im März 2022 fertig sein.

Ab Ende Mai müssen sich Zug-Passagiere wieder auf veränderte Fahrpläne rund um den S-Bahnhof in Bilk einstellen. Zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni baut die Deutsche Bahn weiter an der Ein- und Ausfahrt für Züge an dem zukünftigen Bahnsteig des neuen Regionalhaltes in Bilk. Die notwendigen Gleise und Weichen liegen bereits, jetzt müssen auf einer Länge von jeweils 450 Metern Fahrdrähte in den Gleisen erneuert werden. Vier Lichtsignale werden installiert und mehr als fünf Kilometer Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik verlegt. In diesem Bauabschnitt wird auch ein Schalthaus errichtet für eine neue Weichenheizstation. Damit sollen Weichen im Winter frei von Schnee und Eis bleiben. Der Regionalhalt in Bilk soll im März 2022 eröffnet werden und damit dann einer der wichtigsten Stationen in Düsseldorf werden.