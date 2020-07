100 Jahre Verein der Sportfreunde : Der VdS Nievenheim ist längst zur Marke geworden

In seiner Jubiläumschronik lässt Gregor Schwermer auf 104 Seiten ereignisreiche 100 Jahre VdS Nievenheim Revue passieren. Foto: Chronik VdS

Nievenheim Ein volles Jahrhundert VdS Nievenheim – das ist ganz viel Fußball. Natürlich. Aber eben nicht nur das. Der Verein der Sportfreunde schreibt seit seiner Gründung 1920 Geschichte. Ist mal lustig, mal tieftraurig. Aber immer aufrichtig. Gut so.

Als sich im März 1920 die Fußballer in Nievenheim unter dem Vorsitzenden Theo Feiser, seinem Stellvertreter Heinrich Püllen, Geschäftsführer Wilhelm Spelter und Kassierer Matthias Kluth im „Verein der Sportfreunde“ organisierten, waren die Klubfarben noch Blau und Gelb. Ab wann das bis heute angesagte Grün-Weiss in Mode kam, ist nicht bekannt. Einen geregelten Spielbetrieb gab es nicht. Sportliche Vergleiche waren eher das Ergebnis privater Vereinbarungen, die meisten Begegnungen fanden im Rahmen von Sportfesten in der Umgebung statt – von dort ging es meist gutgelaunt mit dem Pferdefuhrwerk zurück nach Hause.

Die erste sportliche Heimstätte war im Übrigen ein Kirchengrundstück am heutigen Gnadenthaler Weg, in Nord-Süd-Richtung angelegt. Im Grunde nicht mehr als ein geebnetes und verdichtetes Feld, das sich bei Regen schnell in ein Schlammloch verwandelte. Dabei bleib es lange. Als der junge Hans-Jürgen Hackbarth 1960 in seiner Funktion als Geschäftsführer bei der Gemeinde den Antrag stellte, den Fußballplatz zu erneuern, stieß er zunächst auf taube Ohren. Dank guter Kontakte gelang es Obmann Alois van der Moolen indes, einen Bautrupp aus Pionieren der Kaserne Köln-Longerich zusammenzustellen. Nur drei Tage später war das Werk vollbracht – fortan lag das Spielfeld bis 1970 in Ost-West-Richtung. Erst dann bekam der Verein seine städtische Anlage mit Kabinentrakt und Flutlicht.

In der Saison 2013/2014 machte der VdS Nievenheim unter Trainer Marko Niestroj mit dem sensationellen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt. Foto: Georg Salzburg

Info Große Chronik „100 Jahre VdS Nievenheim“ Wer hat die Chronik erstellt? Die genau 104 Seiten starke Chronik „100 Jahre VdS Nievenheim“, bestückt mit 185, zum Teil historischen Fotos, ist das Werk von Gregor Schwermer. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer des TSV Bayer Dormagen und VdS-Abteilungsleiter war schon für das Jubiläumsexemplar zum 75-jährigen Bestehen verantwortlich und füllte gemeinsam mit Edgar Beuler bereits mehr als 70 Ausgaben des bei Heimspielen des VdS verteilten „Fußball-Echos“ mit Lesestoff. Die Suche nach interessanten Geschichten aus der Vergangenheit führte ihn unter anderem ins Kreisarchiv. Insgesamt saß er rund sieben Monate an der Ausarbeitung. „Es gab Tage, da habe ich bis zu fünf Stunden gearbeitet, aber auch Tage, an denen ich nichts gemacht habe“, sagt er. Als unschätzbare Quelle habe sich dabei das mit 92 Jahren älteste Vereinsmitglied Heinz Schillings erwiesen. „Er ist ein lebendes Lexikon.“ Über die Jahre hat Schwermer, Jahrgang 1954, mit Unterstützung von Daniel Hakelberg, so 20 auch digital erfasste Ordner zusammengetragen. Wo ist die Chronik zu erwerben? Das höchst lesenswerte Werk kann zum Preis von 7,50 Euro im Friseursalon HauptSache Schmitz-Stein an der Neusser Straße 23a in Nievenheim und bei Lotto Biecker, In Ückerath 6, erworben werden.

Unter den Nazis (1933 bis 1945) geriet (nicht nur der Fußball) aufs Abstellgleis – und auch nach Kriegsende ging alles nur schleppend voran. Die Sportfreunde existierten faktisch nicht mehr, zählten gerade noch 18 Mitglieder. Unter dem Vorsitzenden Hubert Schillings arbeitete der Verein ab 1946 an seiner Wiedergeburt. Das vordringlichste Projekt: Den ramponierten Sportplatz, eigentlich nur ein abenteuerliches Gemisch aus Sand, Schlacke und Rasenbruchstücken, wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann erst das Spielgerät! Der Lederball, in seinem Inneren eine mit Luft gefüllte Schweinsblase, war geknotet und verwandelte sich bei Regenwetter im Nu in eine Eisenkugel.

100 Jahre VdS Nievenheim: Im Gasthof Spelter wurde der Verein 1920 gegründet. Foto: Chronik VdS

Bewegende Jahre: Mit Klassekickern wie den Gladbachern Willi Schmitz und Hans Neuenhöfer oder auch Paul Mebus – der Weltmeister von 1954 soll als Lohn für seine Dienste als Spielertrainer Kartoffeln und Eier erhalten haben – ging es sportlich bergauf. In der Saison 1950/1951 gelang der Aufstieg in die Erste Kreisklasse. Das fußballerische Zuhause der ersten Herren-Mannschaft blieb jedoch, abgesehen von kurzen Stippvisiten im „Oberhaus“, im Grunde die 2. Kreisklasse. Erst mit dem Aufstieg 1978 sagte der VdS dem Unterhaus ade – und kehrte nie wieder zurück. VdS-Chronist Gregor Schwermer unterstreicht die Bedeutung des Augenblicks: „Dieser Spielklasse gehörten die Nievenheimer 22 Jahre an und galten damit wie einst der VfL Bochum in der Bundesliga als die Unabsteigbaren. Ich glaube, kein Kreisverein gehörte jemals so lange ununterbrochen dieser Klasse an.“

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga 2000 wurde der VdS zu einer Marke im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss. Die beiden Gastspiele in der Landesliga (2002/2003 und ab 2011/2012) bereiteten schließlich das (vorläufige) Sahnestück in der seit 1920 fortgeschriebenen Historie des Klubs vor: den Aufstieg 2014 in die Oberliga Niederrhein unter Trainer Marko Niestroj. Ein 7:1-Erfolg am letzten Spieltag beim Wuppertaler SV II machte den nie und nimmer erwarteten Coup perfekt.