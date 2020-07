Gründer im Rhein-Kreis Neuss : Startups im Bereich „Digital Health“ im Blick

Rhein-Kreis Digitale Lösungen im Gesundheitswesen sind gefragt wie nie. Aber Startups brauchen eine gezielte Förderung, um erfolgreich zu sein. Wie diese aussehen muss, wird jetzt erforscht.

Innovationsbeschleuniger für die Region sein – das gehört zu den zentralen Zielen des Digihub Düsseldorf/Rheinland. Ein wichtiges Thema mit Blick auf die Zukunft ist dabei der Geschäftsbereich „Digital Health“. Der Digihub unterstützt nun eine Umfrage von insgesamt mehr als 30 Startup-Förderprogrammen in NRW, die die Situationen von jungen, innovativen Firmen im Gesundheitswesen untersuchen, das Potenzial digitaler Lösungen erfassen und Förderperspektiven entwickeln soll.

Klemens Gaida, der zusammen mit Peter Hornik Geschäftsführer des Digihub Düsseldorf/Rheinland ist, erwartet von den Ergebnissen wichtige Erkenntnisse für die Zukunft. „Wir sind sehr gespannt zu sehen, wie die Startup-Szene in NRW im Bereich Digital Health aufgestellt ist und wie wir Gründer zukünftig noch besser unterstützen können“, erklärt er. Der Digihub gehört seit Ende 2016 zu den sechs offiziellen „DWNRW-Hubs“, den Zentren der digitalen Wirtschaft in NRW. Unterstützt wird er von 45 Partnern in der Region. Der Rhein-Kreis Neuss zählt neben der Stadt Düsseldorf, der IHK Düsseldorf und der Stadt Mönchengladbach zu den Gesellschaftern. Der Kreis hatte sein finanzielles Engagement im vergangenen Jahr nach einem entsprechendem Votum im Kreistag bis 2022 verlängert.