„Tag der Logistik“ im Rhein-Kreis Neuss : Übungsfahrt mit der digitalen Lok

Der Auszubildende Lukas Wimberg stellt bei der Rheincargo den Lokführer-Simulator vor. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Die RheinCargo hat einen Lok-Simulator für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen angeschafft. Zum Tag der Logistik am Donnerstag, 11. April, wird die digitale Lok im Gare du Neuss aufgebaut.

Sein Kindheitstraum erfüllt sich: Schon als kleiner Junge spielte Lukas Wimberg begeistert an der Modellbahn, seit Oktober 2018 ist er Auszubildender zum Lokführer bei der RheinCargo in Neuss. Der 17-Jährige ist damit einer von insgesamt acht Azubis in verschiedenen Lehrjahren. Die Ausbildungsstellen sind damit nicht alle besetzt. „Insgesamt suchen wir vier Auszubildende zum Lokführer in Neuss/Düsseldorf und zehn in Köln“, erklärt Anne Kessler von der Unternehmenskommunikation der RheinCargo, einem der größten privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland mit rund 90 eigenen Lokomotiven. Um junge Menschen von der Attraktivität des Lokführer-Berufs zu überzeugen, aber auch für Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, hat das Unternehmen einen Lokfahr-Simulator angeschafft.

Derzeit steht die rund 135.000 Euro teure digitale Lok noch in den Schulungsräumen an der Heerdterbuschstraße, zum Tag der Logistik am Donnerstag, 11. April, wird sie im Gare du Neuss präsentiert. „Seitdem das Schulungsinstrument angeschafft wurde, ist unser Stand bei Ausbildungsmessen immer gut besucht“, so Anne Kessler. Denn an dem Führerstand – ein Orginal-Nachbau der Traxx-Lok-Baureihe 187 von Bombardier – können diverse Strecken mit verschiedensten Szenarien trainiert werden. „Bevor unsere Auszubildenden tatsächlich auf die Strecke gehen, üben sie quasi im Trockenen“, erklärt Michael Unger, seit 25 Jahren Lokführer und mittlerweile auch Lehrlokführer, Ausbilder und Prüfer.

Info „Tag der Logistik“ klärt über Berufe auf Angebot Im Gare du Neuss, Karl-Arnold-Straße 3-5, gibt es am Donnerstag, 11. April, 10 bis 15 Uhr, unter dem Motto „Vom Klicken bis zum Klingeln“ eine Berufsinfo-Veranstaltung für Schüler der Klassen 9 bis 12. Die Contargo GmbH bietet zudem um 15 Uhr eine Terminalführung an. Internet www.tag-der-logistik.de

Der Fahrsimulator stellt eine Zugfahrt aus Sicht des Fahrzeugführers in einer realistischen 3D-Welt dar. Die vier Displays, auf denen Zugfunk, Fahrplan, Geschwindigkeit und Diagnosedaten dargestellt werden, sind dem realen Führerstand ebenso identisch nachgebildet wie die Bedienungseinrichtungen und der Sitz. Rangierfahrten, Sicherheitsanforderungen, Brems- und Signalvorgänge können auf diese Weise simuliert und geübt werden. Zusätzlich werden auch Überwachungsfahrten, die jeder Lokfahrer alle sechs Monate nachweisen muss, an der Schulungseinrichtung durchgeführt, erklärt Niklas Tomasik, seit 2011 Lokführer und seit Herbst 2018 zudem Lehrlokführer. Immerhin arbeiten rund 100 Lokführer – darunter zwei Frauen – bei RheinCargo in Neuss.