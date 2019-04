Tischtennis : Dramatischer Showdown für TG Neuss

Rhein-Kreis Den Tischtennis-Verbandsligisten rettet am Ende nur das bessere Satzverhältnis.

Eigentlich waren die Voraussetzungen für die Neusser optimal. Durch den Heimsieg im Derby gegen die DJK Holzbüttgen II fehlte den Quirinusstädtern nur noch ein Erfolg in Mülheim zum sicheren Verbleib in der Liga. Der war eigentlich fest geplant, da erneut in Bestbesetzung, also mit Jonas Lenzen, Dejan Hoheisel und Bernd Forelle gespielt wurde, die alle drei auch Teil der Regionalliga-Mannschaft sind. Die Partie nahm dann aber einen unerwarteten Verlauf. Nach vielen knapp verlorenen Fünfsatzspielen stand am Ende eine überraschende 5:9-Niederlage, die noch für zittrige Momente sorgte. Im Parallelspiel gewann der direkte Konkurrent TTC SW Velbert gegen Bayer Uerdingen II mit 9:3, so dass beide Teams nicht nur punktgleich waren, sondern auch das exakt gleiche Spielverhältnis (151:154) vorzuweisen hatten. Das Aufatmen im Neusser Lager erfolgte erst, als feststand, dass sie im Satzverhältnis um fünf Sätze die Nase vorn haben. TG-Kapitän Heinrich Walter war danach erleichtert: „Gegen die stark aufspielenden Mülheimer konnten wir uns in den entscheidenden Momenten nicht durchsetzen. Wir sind froh, dass es am Ende doch noch zum direkten Klassenerhalt gereicht hat.“ In Mülheim konnten nur Jonas Lenzen, Dejan Hoheisel, Gerrit Nolten, Heinrich Walter und das Doppel Lenzen/Hoheisel punkten.