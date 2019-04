Boxen : Ganz starke Vorstellungen von Frejat und Hassan

Neuss Auch der elfjährige Alexander Müller überzeugt.

Ungeschlagen blieben die Topathleten des Boxring Neuss beim Kampftag in Düsseldorf: Mussab Frejat landete bei David Puljic (Bayer 04 Leverkusen) in der Junior-Klasse bis 57 Kilogramm eine Vielzahl an Wirkungstreffern, so dass dem Ringrichter nichts anderes übrig blieb als das Duell abzubrechen. Sieg Nummer zwei ging auf das Konto von Fanar Hassan (75 kg), der bei den Männern Saidean Illbeyi (Leverkusen) mit einer krachenden rechten Geraden ins Land der Träume schickte. Bei den Schülern überzeugte der elfjährige Alexander Müller (34 kg) beim Unentschieden gegen Saleh Solsaev (TuS Gerresheim). Die Neusser Raman Hassan, Pascal Patolla und Julian Grau verloren ihre Kämpfe.