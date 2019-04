City-Lauf : Gelungene Premiere für neues Duo am Mikrofon

(-vk) Der eine war schon seit Jahren als Co-Kommentator dabei, der andere durfte im vergangenen Jahr erstmals reinschnuppern. Doch als alleinverantwortliches Duo am Mikrofon feierten Klaus Gaspers und Kai Ballmann am Sonntag ihre Citylauf-Premiere.

„Und das in meiner Heimatstadt, das ist schon etwas Besonderes,“ sagt „Newcomer“ Ballmann, der bislang nur beim Citylauf in Grevenbroich Erfahrungen sammelte. Klaus Gaspers dagegen ist in der Laufszene bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“, moderiert der Kleinenbroicher doch mehr als ein Dutzend Straßen- und Volksläufe in der Region. Noch am Tag vor dem Citylauf war er beim 37. Benrather Volkslauf des Lauftreff Düsseldorf-Süd im Einsatz. Kai Ballmann übrigens auch, allerdings als Läufer: In 1:25:59 Stunden belegte er über die Halbmarathon-Distanz den achten Platz im Gesamteinlauf. Von Müdigkeit war bei dem Duo aber auch nach sechs Stunden Dienst auf der Hindenburgstraße nichts zu spüren – als Läufer haben sie eine gute Kondition.