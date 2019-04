Evangelische Kirche im Rhein-Kreis : Mit Trauungen im Freien Mitglieder gewinnen

Rhein-Kreis Neuss 122.000 Mitglieder in 23 Gemeinden – das sind die aktuellen Zahlen, die am vergangenen Wochenende bei der Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss verkündet wurden. Interessant ist aber, wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden.

Nicht überraschend: Sie gehen nach unten. So soll der Kirchenkreis laut Prognose 2025 nur noch circa 114.000 Mitglieder haben (Stadtgebiet Neuss mit Nievenheim: 28.950 Mitglieder in 2019, Prognose 26.950 in 2025).

Glücklich ist Superintendent Dietrich Denker darüber natürlich nicht, er weiß allerdings, dass dieser Schwund keinesfalls komplett aufgefangen werden kann, und bringt es knapp auf den Satz. „Wir haben mehr Beerdigungen als Taufen. Die Älteren wurden in guter alter Tradition noch getauft. Für junge Eltern ist dieser Schritt eben nicht mehr so selbstverständlich.“ Und Denker kommt zu dem Schluss, dass an den „Strukturen“ gearbeitet werden müsse. Offensives Zugehen auf junge Familien gehöre bereits dazu. „Es ist wichtig, dass sie erkennen, dass wir mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben“, sagt Denker.

Zu Beginn der Synode hatten sich die 160 Teilnehmer mit dem Thema Europa beschäftigt und waren zu dem Schluss gekommen, dass sie als Christen Europa mitgestalten wollen. „Es ist unsere Aufgabe, uns einzumischen“, so Dietrich Denker. So wird in allen Gemeinden am Sonntag vor der Wahl und am Wahlsonntag auf deren Bedeutung hingewiesen und dafür geworben, teilzunehmen. Außerdem hat die Synode die Philippus-Akademie beauftragt, in einer Veranstaltungsreihe das Thema „Europa“ aufzugreifen. Los geht es am Donnerstag, 25. April, mit einer Podiumsdiskussion, Thema: „Europa – ein Haus mit vielen Wohnungen“ ab 19.30 Uhr in Mönchengladbach, Hauptstraße 90. Neben Denker sitzt dann unter anderem der CDU-Europakandidat Stefan Berger in der Runde.