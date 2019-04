City-Lauf : Marion Schröder fühlt sich geehrt

In Korschenbroich ist Willi Esser unvergessen, nicht nur, weil er 1989 den City-Lauf begründete. Zum Gedenken an den langjährigen, 2004 im Alter von nur 64 Jahren verstorbenen ehemaligen Stadtdirektor wird deshalb alljährlich beim City-Lauf der „Willi-Esser-Preis“ verliehen.

Diesmal freute sich AOK-Regionalleiterin Marion Schröder über die Auszeichnung, die ihr Citylauf-Chef Hans-Peter Walther vor dem Start des Volkslaufs überreichte. In dem ging Marion Schröder wie gewohnt selbst an den Start und damit ihren Mitarbeitern mit gutem Beispiel voran. „Der Citylauf liegt uns sehr am Herzen, deshalb sind wir nicht nur als Sponsor und mit Aktionsständen vertreten, sondern laufen selbst mit,“ sagt Schröder. Darüber, dass sein langjähriger Mitstreiter unvergessen ist, freute sich bei seinem Citylauf-Besuch auch Herbert Missalla: Er und Willi Esser hatten 1960 die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen gegründet.