Digitalisierung im Rhein-Kreis Neuss : Kreis erhält Förderbescheid aus dem „Digitalpakt Schule“

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss hat einen ersten Förderbescheid über 1,16 Millionen Euro aus dem Digitalpakt für den Ausbau der Digitalisierung an seinen zwölf Schulen von der Bezirksregierung Düsseldorf erhalten.

Die nun gewährten Fördermittel sind für das Berufsbildungszentrum Weingartstraße in Neuss und für die Mosaikschule in Grevenbroich vorgesehen. Die Palette der dort vorgesehenen Projekte reicht von der digitalen Vernetzung über schulisches W-Lan bis zu interaktiven Tafeln. Die Maßnahmen sollen im Oktober 2021 abgeschlossen sein.

Nach einem mehrjährigen Ausbauplan für alle Kreisschulen investiert der Kreis allein bis 2022 mehr als elf Millionen Euro aus den Programmen „Digitalpakt Schule“ und „Gute Schule 2020“ des Bundes und des Landes in seine vier Berufsbildungszentren und acht Förderschulen. Hinzu kommen erhebliche Finanzmittel aus dem Kreishaushalt für die Schulen – allein in diesem Jahr rund 700.000 Euro. „Wir müssen unsere Investitionsprogramme agil an die sich schnell ändernde Förderkulisse anpassen“, so Vieten.