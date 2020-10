2. Handball-Bundesliga : Dormagen weiter im Stimmungshoch

Nach dem Sieg gegen Bietigheim gab es bei den Dormagenern kein Halten mehr. Sie feierten ihren Auswärtserfolg ausgiebig. Foto: Detlev Zenk

Dormagen Der TSV Bayer war am Wochenende die große Überraschung der 2. Handball-Bundesliga mit dem Sieg in Bietigheim. Dieses Hochgefühl soll trotz Störgeräuschen in Corona-Zeiten bis ins Spiel gegen Hamburg aufrecht erhalten werden.

Auch wenn Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV am Wochenende seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel in der 2. Handball-Bundesliga eingefahren und es sich hinter Titelkandidat VfL Gummersbach in der Tabelle auf Platz zwei gemütlich gemacht hat, für das Ausrufezeichen des zweiten Spieltages hat der TSV Bayer Dormagen gesorgt. Der knappe 26:25-Erfolg bei der hoch gehandelten SG BBM Bietigheim nach dem zuvor schwachen Saisonauftakt daheim gegen Dessau (21:24), hat offenbar auch bei der Ligakonkurrenz für Aufsehen gesorgt.

So verriet Lukas Wucherpfenning vom HC Elbflorenz aus Dresden in der neuesten Folge des Podcasts der 2. Handball-Bundesliga, dass der Dormagener Sieg in Bietigheim für ihn ganz klar die Überraschung des Wochenendes gewesen sein. „Dormagen wird mit Sicherheit im Auge zu behalten sei. Vielleicht sind die noch für die eine oder andere Überraschung gut“, meinte Wucherpfennig. Klar, dass auch die Verantwortlichen vom Höhenberg froh sind, dass die gute Leistung vom vergangenen Samstag von der Konkurrenz registriert wurde. „Das tut gut, besonders nach der Blamage gegen Dessau“, betont etwa Dormagens Trainer Dusko Bilanovic. Und Björn Barthel ergänzte in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV: „Wir haben die Gunst der Stunde in Bietigheim genutzt. Die Mannschaft hat gefightet und in schwächeren Phasen zusammengehalten, dafür kann ich ihr nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Wir können mit breiter Brust nach Hamburg fahren.“

Info Die nächste Aufgaben des TSV Bayer Dormagen 4. Spieltag: HSV Hamburg - Bayer Dormagen (21.10., 20 Uhr) 5. Spieltag: Bayer Dormagen - TuS Ferndorf (25.10., 17 Uhr) 6. Spieltag: TSV Bayer Dormagen - TuS N-Lübbecke (31.10., 19.30 Uhr) 7. Spieltag: TV Hüttenberg - TSV Bayer Dormagen (14.11., 19.30 Uhr) 8. Spieltag: TSV Bayer Dormagen - HSG Konstanz (18.11., 19.30 Uhr)

Wobei der HSV Hamburg, wo die Dormagener nach einem spielfreien Wochenende nächsten Mittwoch antreten müssen, ein gutes Beispiel dafür ist, dass sportliche Erfolge in Zeiten der Corona-Pandemie eigentlich nur unter Vorbehalt genossen werden können. Schließlich waren es einige Corona-Verdachtsfälle die dazu geführt hatten, dass der HSV am ersten Spieltag nicht antreten durfte. Die Pandemie kann gerade vor dem Hintergrund der aktuell überall steigenden Infektionszahlen in kürzester Zeit dafür sorgen, dass sich auch für den Sportbetrieb die Bedingungen wieder komplett ändern.

Ein skurriles Beispiel lieferte am vergangenen Wochenende die erste spanische Liga, wo die zuständige Behörde für die Partie von Ademar León gegen Balonmano Sinfín eine Maskenpflicht für die Spieler angeordnet hatte. Die Mannschaften fügten sich zwar der Anweisung, doch auf der Platte wurde die Maske für die Handballer zu einem riesigen Störfaktor. Nicht nur Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, schloss ein solches Szenario gegenüber der Süddeutschen Zeitung für Deutschland aus, auch TSV-Trainer Dusko Bilanovic hält gar nichts davon: „Das wäre eine Katastrophe. Da ist doch mehr Show dabei als Nutzen.“