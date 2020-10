Kreissportbund : Gesamtschule Norf für ihr sportliches Engagement belohnt

Rhein-Kreis Sportbund Rhein-Kreis vergibt neues Sportmaterial.

Die Sportjugend NRW belohnt mit ihren unterstützenden Projektpartnern Schulen, die sich an ihrem landesweit aufgelegten Sporthelfer-Programm beteiligen. Im Rhein-Kreis Neuss kam die Gesamtschule Norf, die sich im Dezember 2019 an einer Modellmaßnahme beteiligt hatte, nun in den Genuss neuer Ballsäcke. Einordnend führte Jonas Biskamp, Fachkraft für das Projekt „NRW bewegt seine Kinder“ im Sportbund Rhein-Kreis Neuss, aus: „Durch das Engagement der Gesamtschule Norf konnten wichtige Erkenntnisse gesammelt werden. Dafür sind wir dankbar.“ Sandra Röhrbein-Kaske, Didaktische Leiterin der Schule, und Sportlehrer Alex Andone-Grommes nahmen den Ballsack gemeinsam mit den ausgebildeten Sporthelfern Ewenye und Mikail entgegen. Sie sehen das neue Sportmaterial auch als eine Art Auszeichnung für die an der Basis geleistete Arbeit: „Wir können die neuen Bälle ganz aktuell sehr gut gebrauchen und sind direkt noch ein bisschen motivierter, die Ausbildung für Sporthelfer und Sporthelferinnen an unserer Schule auszubauen.“ Die Ausbildung für Sporthelfer*innen richtet sich an 13-bis 17-jährige Jugendliche, die daran interessiert sind, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche in Schulen oder in Sportvereinen anzubieten oder zu betreuen. Ansprechpartner ist Jonas Biskamp: jonas.biskamp@ksbneuss.de. -sit