Corona im Rhein-Kreis Neuss : 256 Corona-Infizierte – Inzidenzwert ist jetzt über 40

Rhein-Kreis Die Zahl der Neuinfektionen hat mit 40,7 den Inzidenzwert von 35 überschritten. Ab Freitag gelten verschärfte Vorgaben zum Masketragen und für Großveranstaltungen. Aktuell sind im Rhein-Kreis 256 Personen infiziert.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss ist deutlich gestiegen. Lag der Inzidenzwert, das ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, am Mittwoch noch bei 33,4, ist der Wert am Donnerstag auf 40,7 gestiegen. Damit wurde die erste kritische Marke von 35 überschritten. Das teilt der Kreis mit. Aktuell sind 256 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – der bislang höchste Wert der Infektionen war Ende März mit 260 Infizierten im Rhein-Kreis. Von den aktuell Infizierten wohnen 114 in Neuss, je 29 in Grevenbroich und Dormagen, 26 in Meerbusch, 24 in Kaarst, 14 in Korschenbroich, zwölf in Rommerskirchen und acht in Jüchen. 27 Menschen sind an den Folgen gestorben.