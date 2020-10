Leichtathletik : Bernd Juckel läuft mal wieder vorneweg

Grevenbroich Willy Helfenstein belegt Rang zwei in der Altersklasse M60.

Mit zwei Leichtathleten war die SG Neukirchen/Hülchrath bei der 73. Auflage des Viersener Waldlaufs rund um den Bismarckturm im Einsatz – mit Start und Ziel im Stadion „Hoher Busch“. Von hier aus ging es auf einem welligen 2,2 Kilometer langen Rundkurs über die Süchtelner Höhen. Wegen der Auflagen der Stadt Viersen musste die Streckenführung kurzfristig abgeändert werden. So ergaben sich Laufstrecken von 4,8 und 11,2 Kilometern. Gestartet wurden die Läufe coronabedingt jeweils in Blöcken mit maximal 30 Teilnehmern. Über 4,8 Kilometer sicherte sich Bernd Juckel in der Zeit von 22:13 Minuten in überlegener Manier den Sieg in der Altersklasse M70. Mannschaftkollege Willy Helfenstein lief über 11,2 Kilometer in 54:06 Minuten auf Rang zwei der Altersklasse M60. -sit