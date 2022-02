Bau-Branche im Rhein-Kreis Neuss : Bauarbeiter erhalten eine Corona-Prämie

Auch im Winter viel zu tun: Der Bau-Boom hält an. Foto: IG BAU/Ferdinand Paul

Rhein-Kreis Die Gewerkschaft IG BAU weist darauf hin, worauf bei der steuerfreien Sonderzahlung geachtet werden muss – und wer Anspruch darauf hat.

Sie haben in der gesamten Pandemie durchgearbeitet – und können sich nun über eine Extra-Überweisung freuen: Bauarbeiter im Rhein-Kreis Neuss erhalten in diesem Monat eine Corona-Prämie von 500 Euro. Die steuerfreie Sonderzahlung kommt mit der Januar-Abrechnung aufs Konto. Darauf weist die IG BAU Düsseldorf, die auch für den Rhein-Kreis zuständig ist, in einer Mitteilung hin.