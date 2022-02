Betriebsratswahlen im Rhein-Kreis Neuss : Welche Forderungen der DGB formuliert

Rhein-Kreis Der Kreisverband des DGB macht auf die anstehenden Betriebsratswahlen zwischen März und Mai aufmerksam und formuliert Forderungen.

Erste gute Ansätze, wie das digitale Zugangsrecht und die Einstufung der Behinderung von Betriebsratswahlen und Betriebsratsarbeit als Offizialdelikte, seien bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, aber vieles fehle noch. „Betriebsräte müssen noch mehr mitentscheiden können – vor allem auch mit Blick auf die anstehende Transformation hin zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Das betrifft insbesondere Mitbestimmungsrechte bei Beschäftigungssicherung, Personalplanung, digitalen Arbeitsformen und Weiterbildung“, so Fischer. Es werde nicht ausreichen, das Betriebsrätemodernisierungsgesetz lediglich zu evaluieren – notwendig sei auch eine umfassende Überarbeitung. „Um die Arbeitswelt künftig mitzugestalten, brauchen wir viele selbstbewusste Betriebsräte. Sie sorgen für mehr Demokratie in den Betrieben und ermöglichen es den Beschäftigten, bei wichtigen Entscheidungen mitzubestimmen“, betont der DGB-Kreisvorsitzende. „Deswegen ermutigen wir alle, sich an der Wahl zu beteiligen.“