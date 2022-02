Leichtathletik : Dormagener Mehrkämpferin stark bei DM

Dormagen Bei den nationalen Titelkämpfen in Leverkusen holte sich Paulina Majer vom TSV Bayer Platz vier. In Karlsruhe war ihre Vereinskameradin Tanja Spill bei einem internationalen Meeting über 800 Meter schnell unterwegs.

In Karlsruhe zeigte TSV-Mittelstrecklerin Tanja Spill, dass ihre Formkurve deutlich nach oben zeigt. Nachdem der Ausflug auf die 1500-Meter-Strocke bei den LVN-Meisterschaften missraten war, klappte es über 800 Meter deutlich besser. In einem stark besetzten Hallenrennen mit mehreren Olympiateilnehmerinnen lief sie auf ihrer Paradestrecke in 2:04,39 Minuten auf den dritten Platz, womit sie nur knapp eine Sekunde über ihrer persönlichen Hallenbestzeit blieb. Schneller waren in Karlsruhe nur Halimah Nakaayi aus Uganda (2:02,81) und Nationalmannschafskollegin Christina Hering aus München (2:03,73). „So schnell ist Tanja noch nie in die Hallensaison eingestiegen. Sie war leider in einige unglückliche körperliche Auseinandersetzungen verwickelt. Bei einem etwas besseren Rennverlauf sollte eine weitere Steigerung realistisch sein“, meinte Trainer Willi Jungbluth. Bereits am Dienstag steht in Erfurt der nächste Wettkampf für die 26-Jährige an. TSV-Mehrkämpferin Louisa Grauvogel trat gegen die internationale Konkurrenz über die 60 Meter Hürden an. In 8,24 Sekunden lief sie auf Rang elf und war vor der früheren WM-Zweiten Cindy Roleder die beste deutsche Hürdensprinterin im Feld.