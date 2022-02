Service der Bürgerbüros : Vereinfachter Umzug für Fahrzeughalter im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Bürgerbüros im Kreis ändern die Anschrift in den Fahrzeugpapieren – unter gewissen Bedingungen. Dies soll Bürger entlasten und auch Mahnverfahren verhindern.

Bei einem Umzug bleibt Fahrzeughaltern der Gang zum Straßenverkehrsamt oft nicht erspart. Dort muss zeitnah die neue Anschrift in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Wer innerhalb des Rhein-Kreises umzieht, kann dies jedoch direkt im Bürgerbüro seiner Stadt oder Gemeinde erledigen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem Rhein-Kreis und allen Kommunen im Kreis. Die Mitarbeiter in den Rathäusern geben die neue Anschrift auf direktem Weg digital an den Kreis weiter. Bürger müssen hierzu lediglich ihren Personalausweis und den Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) bei der Ummeldung in ihrer Stadt oder Gemeinde mitbringen.