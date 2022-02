Handball : Aufstieg soll Abschied versüßen

Bevor er seine Handball-Karriere im Mai beendet, will Kreisläufer Philip Schneider mit dem TV Korschenbroich unbedingt noch in die 3. Liga aufsteigen. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Nach der Saison beenden Torhüter Max Jäger und Kreisläufer Philip Schneider beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich ihre herausragenden Karrieren. Aber Kapitän David Biskamp bleibt bis zum 30. Juni 2023 an Bord.

Klaus Weyerbrock ist kein Mann für die erste Reihe – und trotzdem in aller Munde. Denn in seinen Arbeitsbereich fällt als Sportlicher Leiter des Handball-Regionalligsten TV Korschenbroich auch die Zusammenstellung des Kaders. In diesem Jahr eine ganz besondere Herausforderung. „Weil wir in der vergangenen Saison auf Wunsch der Spieler mit Ausnahme von Mats Wolf nur Ein-Jahres-Verträge abgeschlossen hatten, führe ich jetzt Gespräche mit allen Jungs für die nächste Spielzeit“, sagt er. Gerade ist sich der 62-Jährige mit Kapitän David Biskamp einig geworden. Durch ist er damit zwar noch nicht, indes: „Langsam, aber sicher nimmt unser Kader Konturen an.“

Einen Korb gaben ihm zwei Akteure, die er sehr gerne weiter im Trikot des TVK gesehen hätte: Torhüter Max Jäger und Kreisläufer Philip Schneider. „Beide nicht nur absolute Topspieler und für bald fünf wundervolle Jahre Leistungsträger unserer Mannschaft, sondern auch außergewöhnliche Persönlichkeiten.“ Für Jäger ein Abgang mit Ansage: „Ich hatte dem Verein schon im vergangenen Jahr signalisiert, dass dies meine vorerst letzte Saison beim TVK sein wird.“ Nach mehr als einem Vierteljahrhundert im Leistungshandball beim Neusser HV (bis 2014), dem TSV Bayer Dormagen (bis 2016), der HSG Krefeld, mit der er 2019 in die 2. Liga aufstieg, und dem TV Korschenbroich (2016 bis 2018 und 2019 bis 2022), nach „vielen Begegnungen mit Menschen, die mein Leben bereichert und mir unvergessliche Momente beschert haben“, steht dem mittlerweile 32-Jährigen der Sinn nach etwas völlig anderem. Er tritt ganz bewusst auf die Bremse, will ein „Sabbatical“, seine Auszeit vom Job, für eine längere Reise gemeinsam mit seiner Freundin nutzen. Ob er am 14. Mai bei der Partie in Remscheid tatsächlich zum letzten Mal das Tor des TVK hüten wird, lässt er allerdings offen: „Wenn ich zurück bin, kann ich mir gut vorstellen, dem Handball und dem Verein in irgendeiner Form verbunden zu bleiben.“

Immer mit ganzem Herzen bei der Sache: Torhüter Max Jäger. Foto: Michael Jäger

Info Aktueller Kader des TVK für die Saison 2022/23 Feldspieler David Biskamp (LA), Mats Wolf (RM), Henrik Schiffmann (RR), Nicolai Zidorn (RL), Steffen Brinkhues (RL), Maxi Tobae (KR) Trainer Gilbert Lansen (zuletzt Neusser HV) Abgänge Trainer Dirk Wolf (legt eine Pause vom Handball ein), Max Jäger, Philip Schneider (beide Karriereende) Stand 31. Januar

Schneider, schon bis 2014 Jägers Teamkollege beim Neusser HV, setzt nach mehr als 25 Jahren, „in denen mich Handball durchgehend begleitet hat“, zukünftig ebenfalls andere Prioritäten: „Ich habe jetzt Familie, die kommt natürlich an erster Stelle. Dazu haben sich die beruflichen Anforderungen verändert.“

Geht beim TVK in seine sechste Saison: Linksaußen David Biskamp. Foto: Michael Jäger

Seine dann „fünf sehr schönen Jahre“ in der Waldsporthalle würde der 32-Jährige aber allzu gerne noch mit dem Aufstieg in die 3. Liga krönen. Wie das geht, weiß der kräftige Mann mit der Trikotnummer 43, dessen lange Karriere als Fünfjähriger bei der HG Kaarst/Büttgen ihren Anfang genommen hatte, genau: Mit dem NHV stieg er 2009 in die Oberliga, vier Jahre später in die 3. Liga West und 2017 sogar ins Erstliga-Unterhaus auf. Dem Neusser ist der TVK seit seinem Wechsel zum 1. Juli 2017 ans Herz gewachsen. Darum verspricht er: „Ich werde hier bis zum letzten Spieltag alles geben. Ich bleibe dem Verein treu, stehe im Notfall bereit, um auszuhelfen oder werde vielleicht in anderer Funktion für den TVK tätig sein.“ Für Weyerbrock steht fest: „Max und Philip in unserer Mannschaft zu ersetzen, wird nicht einfach sein – sowohl sportlich als auch menschlich.“