Karikaturist der NGZ : Wilfried Küfen in „Rückblende 2021“-Ausstellung Wilfried Küfen in „Rückblende 2021“-Ausstellung

Eine Küfen-Karikatur zum Thema „Hausärzte beklagen zu wenig Impfstoff“. Foto: Wilfried Küfen

Neuss Seine Kunst greift regelmäßig aktuelle brisante Themen in der NGZ auf: Mit seinen Werken hat es der Neusser Karikaturist Wilfried Küfen in diesem Jahr in die Ausstellung und den Katalog der „Rückblende 2021“ geschafft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur ist ein hochdotierter Wettbewerb, der die Arbeiten von 222 Bildjournalisten und 65 Karikaturisten zeigt. Ausgewählte Fotos und Zeichnungen werden derzeit in verschiedenen deutschen Städten – darunter Berlin, Dortmund und Bonn – ausgestellt. Die beste Karikatur wird mit 5000 Euro prämiert.

Für den Publikumspreis in beiden Kategorien kann noch bis einschließlich Dienstag, 15. Februar, online unter www.rueckblende.rlp.de abgestimmt werden.

(lauw)