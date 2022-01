Fußball-Bezirksliga : Jüchen holt Ex-Profi der Borussia

Jüchens Trainer Marcel Winkens (l.) und mit dem prominenten Zugang Tim Heubach. Foto: VfL

Jüchen Die Jüchener waren in der Winterpause fleißig. Sie haben nicht nur die Weichen für nächste Saison schon gestellt, sondern sich auch für die Rückrunde verstärkt. Vielleicht wird‘s ja noch etwas mit dem Aufstieg.

Die Bezirksliga-Kicker des VfL Jüchen-Garzweiler waren in der Hinrunde vom Verletzungspech verfolgt, schlossen die Hinrunde aber dennoch auf dem zweiten Tabellenplatz ab und haben mit sechs Punkten Rückstand auf Primus FC Büderich noch Chancen auf den Aufstieg. Damit sich die Chancen erhöhen, haben die Jüchener zum Erde der Winter-Wechselperiode personell noch mal kräftig nachgelegt, was auch nötig war, weil mehrere Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus den Neuverpflichtungen heraus ragt der inzwischen 33-jährige Tim Heubach, der in Jüchen seine Profi-Laufbahn ausklingen lassen möchte, die er 2009 bei Borussia Mönchengladbach begann.

„Ich bin froh, dass ich meine Fußballkarriere bei Viktoria auslaufen lassen kann, da ich mich beruflich nun neu orientiere. Ich kenne viele Spieler auch privat, die seit vielen Jahren hier spielen und daher fühle ich mich hier gut aufgehoben,“ sagt Heubach, der aus der Jugend des BV Weckhoven stammt. Nach einer Zwischenstation beim TSV Norf wechselte er in den Fohlenstall, von wo der Innenverteidiger 2007 zunächst den Sprung in die zweite Mannschaft der Borussen schaffte und zwei Jahre mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Als der Aufstieg in die Erstvertretung nicht gelang, folgten Stationen in der 2. Bundesliga beim FSV Frankfurt und beim 1. FC Kaiserslautern. Exotisch wurde es, als es später dann zum israelischen Erstligisten Maccabi Netanja (2017) und zum Selangor FC in Malaysia (2021) ging.

Neu ist auch Nils Friebe, der ebenfalls eine Borussia-Vergangenheit hat. Bis vergangenen Sommer war der Offensivspieler für die U23 aktiv. Nun läuft der 20-Jährige für die Jüchener auf, ehe er Mitte des Jahres zurück in die USA geht, um dort sein Studium fortzusetzen. Weiteren Zuwachs erhält der Angriff des VfL durch Stürmer Erik Pöhler, der erst zur aktuellen Spielzeit von der DJK/VfL Giesenkirchen zum Landesligisten Teutonia Kleinenbroich gewechselt war, dort aber schnell seine Zelte wieder abbrach.