Stadt bei der Immobilienmesse Expo Real 2021 : Meerbusch: Große Namen und junge Unternehmen

Meerbusch Standortmarketing und ein Blick nach vorn in die Zukunft der Stadt, das sind die Ziele für die Stadt Meerbusch bei der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real 2021 in München.

Nach einem städtebaulichen Wettbewerb im vergangenen Jahr nimmt das Projekt „Böhlerleben“ in Meerbusch-Büderich konkrete Form an. Auf einer Fläche von 19,3 Hektar entsteht ein neues Quartier für Wohnen und Arbeiten an der Stadtgrenze zu Düsseldorf und in direkter Nachbarschaft zum Areal Böhler mit seiner lebendigen Industriekultur und urbanen Atmosphäre. Projektentwickler ist die BPD, Bouwfonds Immobilienentwicklung. Ab 2025 sollen insgesamt 400 Wohneinheiten, davon 310 Wohnungen und 90 Einfamilienhäuser zur Verfügung stehen.