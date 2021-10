Grevenbroich – Expo Real 2021 : Neue Flächen fürs Wohnen und Arbeiten

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich stellt sich für den Strukturwandel auf. Die Stadt nimmt nicht nur Grundstücke für neue Arbeitsplätze ins Visier.

Eine Fläche von 85 Hektar östlich der Trasse könnte als Industriepark daran andocken. Der Grevenbroicher Planungsausschuss hat dafür unlängst grünes Licht für eine „regionalplanerische Prüfung“ gegeben. Das Gebiet wäre in etwa doppelt so groß wie das bereits konkret geplante interkommunale Gewerbegebiet Elsbachtal. Mit der Erweiterung könnte ein XXL-Industriepark realisiert werden.

Zusätzliche, in Zukunft frei werdende Flächen, würden sich auf dem Gelände des Kraftwerks Frimmersdorf befinden, das zum Ende des vergangenen Monats nach vierjähriger Sicherheitsbereitschaft endgültig abgeschaltet wurde. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, doch es gibt Überlegungen für ein 160 Hektar großes Industrie- und Gewerbegebiet. Auch am Kraftwerksstandort Neurath werden künftig Flächen für den Strukturwandel frei.

Grevenbroich legt derzeit nicht nur den Fokus auf Gewerbe-, sondern auch auf neue Wohngebiete. Nach einer aktuellen, vom Rhein-Kreis in Auftrag gegebenen Studie fehlen bis 2040 etwa 1979 Wohneinheiten. Vor diesem Hintergrund plant die Stadt neue Wohnflächen. Zurzeit im Bau ist das große Neubaugebiet „An Mevissen“ in Wevelinghoven; im ersten Abschnitt entstehen dort 42 Wohnhäuser. In den Abschnitten sind weitere 61 Häuser und Doppelhaushälften an der Hilmar-Krüll-Straße geplant, zusätzlich 197 Wohneinheiten am Heyerweg.