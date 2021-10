Expo Real 2021 : Spannende Wohn-Projekte für die Zukunft von Jüchen

So soll Jüchen-West nach dem Gewinner-Entwurf beim städtebaulichen Wettbewerb aussehen. Foto: B.A.S. Kopperschmidt + Moczala GmbH, Dortmund und RaumPlan, Aachen/Grafik: B.A.S. Kopperschmidt + Moczala GmbH, Dortmund und RaumPlan, Aachen

Jüchen Rund 500 Wohneinheiten sind in Jüchen-West und 100 in Ressourcenschutz-Siedlung in Otzenrath geplant. Ab Montag, 11. Oktober, präsentiert sich die Stadt gemeinsam mit dem Rhein-Kreis auf der Messe Expo Real in München.

(cso-) Die Stadt Jüchen ist auf Wachstumskurs, mehrere große Wohnsiedlungen sind für die kommenden Jahre geplant. Rund 500 Wohneinheiten sollen allein im Neubaugebiet Jüchen-West auf circa 23 Hektar Fläche entstehen. Acht Quartiere, die über eine Ringstraße miteinander verbunden werden, sollen um jeweils einen öffentlich genutzten Anger angelegt werden. Dieses Raumkonzept sieht der Siegerentwurf bei einem städtebaulichen Wettbewerb vor, den die beiden Büros B.A.S. Kopperschmidt + Moczala GmbH, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Architekten aus Dortmund und RaumPlan Architekten Stadtplaner aus Aachen präsentiert haben.

Unter anderem zwischen den „Bebauungsschollen“ ist viel Grün in Jüchen-West vorgesehen. Die Zufahrt ins Neubaugebiet wird vom vorhandenen Kreisverkehr an der Odenkirchener Straße aus erfolgen. Eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zum Bahnhof soll kohlendioxidfreie Mobilität fördern. Für die Entwicklung von Jüchen-West ist die Stadt jetzt der Gesellschaft „NRW.Urban Kommunale Entwicklung“ beigetreten.

Zukunftsweisendes soll auch im Süden von Otzenrath entstehen: Eine Ressourcenschutz-Siedlung mit 100 Wohneinheiten, die rund die Hälfte weniger an Material und Energie benötigt als bei klassischen Bauten. Die Stadt, RWE und die Stadtentfalter GmbH aus Mönchengladbach unterzeichneten kürzlich dafür ein Kooperationsabkommen. Auf dem 2,7 Hektar großen Gebiet soll anders gebaut werden als in vielen sonstigen Baugebieten: Das reicht vom Flächenverbrauch, 64 Wohnungen sind in Mehrfamilienhäusern vorgesehen, bis zur Verwendung von Recycling-Materialien und Holz beim Bau.