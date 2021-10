Wirtschaft und Stadtentwicklung : Dormagen reist mit drei Projekten zur Messe Expo Real nach München

Ein Blick von oben auf die Fläche neben dem Gewerbepark Top-West. Foto: Salzburg Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Auch die Stadt Dormagen reist zur Gewerbe-Immobilienmesse Expo Real nach München. Angeboten werden Silbersee, Gewerbegebiet Wahler Berg und die Top-West-Fläche.

Natürlich ist es auch dieses Mal mit im Gepäck: das Silbersee-Areal. Die Dormagener Delegation, angeführt von Bürgermeister Erik Lierenfeld und Wirtschaftsförderer Michael Bison, haben auch das für eine Entwicklung bereitstehende, 40 Hektar große Areal im Portfolio. Allerdings gilt dieses Gebiet in Dormagen und natürlich auch in München als „Perspektiv-Gebiet“. Denn noch ist nicht genau absehbar, wann dort tatsächlich Unternehmen angesiedelt werden können. Alles steht und fällt mit dem gewünschten und in Planung stehenden Anschluss an die A57. Wann es von der Bezirksregierung eine Zustimmung gibt, und ob überhaupt, ist aktuell unklar.

Viel realistischer sind dagegen die beiden anderen Projekte, die die Dormagener im Portfolio haben. Das gilt vor allem für das Gewerbegebiet am Wahler Berg. Eine etwa 36.000 Quadratmeter große Fläche, die in unmittelbarer Nähe an der Bundesstraße 9 liegt. Dieses Areal hat die Stadt vom Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW erworben. Der große Vorteil für alle Interessenten: „Es besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, man kann dort sofort bauen“, so Michael Bison.