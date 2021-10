Expo Real 2021 in München : Rhein-Kreis Neuss von Strukturwandel bis Start-up

Im Rhein-Kreis Neuss bewegt sich was: nach dem Corona-Tief ist die Wirtschaft in der Region zurück in der Boom-Zone. Mit einer konsequenten Förderung von Start-ups sowie der Innovation und Digitalisierung in Unternehmen werden Weichen für den Strukturwandel gestellt. Foto: Pixabay

Rhein-Kreis Mit intensiver Innovationsförderung stellt der Rhein-Kreis Neuss Weichen für den Strukturwandel. Was Unternehmen denken und wie sie profitieren können.

Insgesamt gesehen werden die möglichen Folgen des Braunkohleausstiegs von 45 Prozent der regionalen Unternehmen eindeutig positiv bewertet. Sie sehen im Strukturwandel mehr Chancen und Vorteile. Jedes zweite Unternehmen sieht im Strukturwandel beides: Chance und Risiko. Nur vier Prozent der Unternehmen befürchtet in erster Linie Risiken und Nachteile. Die Zeichen stehen also nicht schlecht, dass der wirtschaftsstärkste Kreis in NRW seine Erfolgsgeschichte weiterschreibt – auch oder gerade wegen des Strukturwandels. Die Grundlage legen ein robuster Branchenmix in Industrie und Mittelstand – laut Mittelstandsbarometer hat sich die Wirtschaft aus der Region nach einem Corona-Tief bereits wieder in der Boom-Zone zurückgemeldet – und Investitionen in die Zukunft, wie sie der Rhein-Kreis mit seinem Konzept des Innovationskreises bereits gestartet hat. Ein Beleg für die Attraktivität des Standortes bereits jetzt sind auch die ausländischen Direktinvestitionen: 19 Foreign Direct Investments (FDI) wurden 2020 gezählt, 2019 waren es 15. Das Fazit von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke: „Die trotz Corona gestiegene Anzahl an ausländischen Direktinvestitionen im Rhein-Kreis Neuss ist ein positives Signal für uns und ein Beleg für die Robustheit der hiesigen Wirtschaft und die anhaltende Attraktivität unseres internationalen Standorts.“

Damit das so bleibt, hat der Kreis die Marke „Innovationskreis“ geschaffen. Strukturwandel und Digitalisierung verlangen von Unternehmen die Fähigkeit zum innovativen Handeln. Der Kreis unterstützt das in vielfältiger Weise. Wirtschaftsförderer Robert Abts verweist etwa auf das Innovations- und Investitionsförderprogramm INNO-RKN, das kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen soll, sich zukunftssicher aufzustellen.