Neuss auf der Expo 2021 : Neusser Planer setzen auf Flächen-Konversion

Das 17,7 Hektar Fläche erschließende Projekt „Neue Hafenkante“ folgt dem planerischen Ziel, die Innenstadt behutsam in Richtung Hafen zu erweitern. Noch in diesem Jahr soll Baurecht geschaffen werden. Fotos: Standort Niederrhein, G. Salzburg, P+B Group, Bauverein Neuss Foto: Standort Niederrhein

Neuss Die Großstadt Neuss entwickelt sich – nach innen. Die meisten großen Vorhaben in den Bereichen Wohnen und Gewerbe sind auf industriellen Alt-Standorten geplant. Dabei rückt die Neusser City mit der „Neuen Hafenkante“ noch ein bisschen mehr ans Wasser.

Ende Juli hat die Bezirksregierung den Flächennutzungsplan genehmigt. Er weist 69,5 Hektar aus, die bis 2030 für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stehen, vor allem aber kommen durch die Genehmigung jetzt große Projekte ins Rollen, die ohne hätten weiter auf Eis liegen müssen. Dazu zählen der Bau eines Pierburg-Technologiezentrums im Hammfeld oder die Neubauentwicklungen auf den Industriebrachen Eternit/Etex, „Pierburg alt“ und der alten Schraubenfabrik Bauer&Schaurte in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. Auch Wohnungsbauvorhaben in den Ortsteilen Allerheiligen und Hoisten hätten sich verzögert.

Nur in Holzheim, wo sich der Süßwarenhersteller Maoam neu aufstellen will, nimmt die Stadt wirklich „grüne“ Flächen in gewerbliche Nutzung. Ansonsten sind Konversion und Innenentwicklung die Schlüsselwörter der Planer. Am weitesten gediehen ist dabei der Neubau des Forschungs- und Entwicklungszentrums, das der Rheinmetall-Konzern für den Automobilhersteller Pierburg im Neusser Hammfeld errichtet. Der Bebauungsplan hat durch Ratsbeschluss im September Rechtskraft erhalten. Zugleich wurde dem Investor eine Frist von zweieinhalb Jahren gesetzt, innerhalb derer er dort, wo eigentlich ein Discount-Möbelhaus geplant war, bauen muss.