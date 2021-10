Immobilienmesse Expo Real 2021 : Rhein-Kreis: Platz für Wirtschaft und Innovation

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss schafft im Strukturwandel neue Räume für Unternehmen vom Industriebetrieb bis zum Start-up. Innovation wird zum Markenzeichen des wirtschaftsstärksten Kreises in Nordrhein-Westfalen. Auf der Immobilienmesse Expo Real in München stellt er sich und viele Projekte seiner Kommunen vor.

Wenn nicht jetzt, wann dann – der Rhein-Kreis Neuss nutzt die Chance, nach einem Jahr Corona-Pause wieder auf internationalem Parkett für den Wirtschaftsstandort an Rhein und Erft zu trommeln. Auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen, der Expo Real in München, will der Kreis zeigen, was jetzt und vor allem in naher Zukunft in seinen Kommunen geht für Unternehmen, die einen attraktiven Standort suchen oder für Investoren und Projektentwickler, die im Bereich Gewerbe, aber auch Wohnungsbau aktiv sind. Vor dem Hintergrund des Strukturwandels, ausgelöst durch den Ausstieg aus der Braunkohle, wird das Standortmarketing mehr denn je zur Pflichtaufgabe für die Kommunen – und zur Chance für Investoren. Mit dem Strukturwandel bieten sich neue Möglichkeiten in einer Region, die zu den Top-Standorten in Europa zählt: Der Rhein-Kreis Neuss ist direkter Nachbar der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Millionen-Metropole Köln, in strategisch günstiger Lage zwischen dem Ruhrgebiet, Aachen, den Niederlanden und Belgien. Rundherum leben in einem Radius von einer Lkw-Tagesreise fast 150 Millionen Menschen – und damit 40 Prozent aller Verbraucher in der Europäischen Union. Die Infrastruktur zu Wasser, auf Straße und Schiene und in der Luft ist jetzt schon gut, kann durch geplante Großinvestitionen im Rahmen des Strukturwandelprozesses aber noch einmal deutlich gewinnen, zum Beispiel durch die neue Revier-S-Bahn nach Aachen. Auch mit Blick auf Baugrundstücke, die sowohl für innovative Projekte mit einer modernen Verbindung von Arbeiten und Wohnen zu nutzen sind, aber auch Unternehmen vom Start-up bis zum großen Industriebetrieb ein Zuhause bieten können, kann der Strukturwandel als Katalysator wirken. Wo früher Braunkohle abgebaut und anschließend in großen Kraftwerksanlagen verstromt wurde, gibt es Gewerbeflächen für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Ein besonderes Beispiel ist das Kraftwerk Frimmersdorf in Grevenbroich, das Ende September endgültig abgeschaltet wurde.