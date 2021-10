Immobilienmesse Expo Real 2021 : Korschenbroich: Gewerbeflächen und neues Wohnen

Korschenbroich Mit Projekten für Wohnungsbau und Gewerbe präsentiert sich die Stadt Korschenbroich auf der Messe Expo Real in München.

„Angestrebt ist analog zur Vermarktung der Glehner Heide I eine kleinteilige Vermarktung“, so Gorzelanczyk. „Im Portfolio befinden sich Grundstücke ab einer Größe von 1000 Quadratmetern.“ Der Grundstückszuschnitt sei dabei flexibel. Noch in diesem Jahr soll das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden. Dann wäre der Bebauungsplan rechtskräftig. Dieser sieht zudem zwei Bushaltestellen vor, die einen direkten Anschluss an den Bahnhof Kleinenbroich ermöglichen. „Zielgruppe der Vermarktung sind kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Firmensitz nach Korschenbroich verlagern“, erklärt der Wirtschaftsförderer.