Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Hotline für Fragen zur beruflichen Zukunft

Rhein-Kreis (NGZ) Die Initiative „Ausbildungsbotschafter“ hat in der Zeit vor der Corona-Krise bei Schulen und Unternehmen in der Region großen Anklang gefunden. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein jetzt mit.

Azubis und duale Studenten berichten über ihren Weg in den Ausbildungsberuf, über den beruflichen Alltag und ihre Aufstiegschancen. Für Fragen steht Dorothee Schartz, die das Projekt für die Ausbildungs-GmbH der IHK betreut, allen Interessierten am Dienstag, 21. April, von 13.30 bis 15 Uhr im Rahmen einer Hotline unter der Telefonnummer 02151 635367 zur Verfügung.

Die Unternehmen in der Region unterstützen das Projekt, indem sie ihre Azubis zu Ausbildungsbotschaftern fortbilden lassen und sie für die Schuleinsätze freistellen. „Natürlich sind auch wir von der Corona-Krise betroffen“, sagt Schartz, „aber wir arbeiten mit Hochdruck an digitalen Formaten. Der Kontakt mit den Ausbildungsbotschaftern ist für die Schüler so wertvoll, dass wir ihnen auch im digitalen Klassenzimmer dieses Highlight bieten wollen. Gerne nehmen wir dazu Anfragen von Schulen entgegen.“ Zudem will die Expertin den Schülern schnellstmöglich wieder persönlich zur Verfügung stehen, wenn der reguläre Unterricht wieder fortgesetzt werden kann.