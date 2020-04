Radport : VfR Büttgen startet mit Sieg in die virtuelle Rad-Bundesliga

Kaarst Team Sportforum sammelt trotz Corona-Krise wertvolle Wettkampfpraxis. Volker Bolte, Luke Derksen und Simon Schmitt auch in der Einzelwertung top.

Für die Bundesliga-Talente des Sportforums grundsätzlich kein Neuland. „Unsere Jungs kannten das schon aus dem Internet, haben das Training mit Wettkampfcharakter vor allem in den Wintermonaten genutzt, um Abwechslung in das oftmals notwendige Rollentraining zu bringen“, sagt Teammanager und VfR-Abteilungsleiter Lars Witte. Zum Debüt ging es über knapp 40 Kilometer, und weil die Fahrer nach der Zwangspause mächtig Lust auf Action hatte, gaben sie von Anfang an Gas, so dass sich bereits an den ersten „Anstiegen“ zahlreiche Gruppen bildeten. Die für das Sportforum tätigen Volker Bolte, Luke Derksen und Simon Schmitt fanden Aufnahme in die 32-köpfige Spitzengruppe, die bis zum Schlussspurt Bestand haben sollte. Bolte eröffnete sogar den Zielsprint, allerdings wenige, aber letztlich entscheidende Sekunden zu früh. Darum wurde er kurz vor der Ziellinie noch abgefangen und belegte schließlich den 14. Platz. Seine Kollegen Schmitt und Derksen sprinteten auf die Plätze neun und elf. Eine geschlossene Teamleistung, die dem Sportforum als Mannschaft den Sieg in der Tageswertung bescherte.