Helikopter bringt Kunststoffstäbe an : Amprion-Kabel am Niederrhein sollen „vogelsicher“ sein

Keine einfache Aufgabe: In 60 Meter Höhe werden vom Helikopter aus die Warnmarkierungen für die Vögel angebracht. Foto: Amprion GmbH / Dominik Pietsch

Voerde/Dinslaken/Niederrhein In 60 Meter Höhe bringt der Helikopter Kunststoffstäbe an der obersten Leitung an. Die Entscheidung über die Trasse für die Erdkabel steht an.