Motorsport : Jörg Flock war mittendrin in der Formel 1

Grevenbroich Der Vater von Bahnradsportler Nils Schomber machte Anfang der 1990er-Jahre Volker Weidler fit für die Rennstrecken dieser Welt. Dabei begegnete er Motorsport-Legenden wie Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell und Jacky Ickx.

Wenn sein Sohn Nils Schomber bei den wegen der Corona-Krise aufs nächste Jahr verschobenen Olympischen Sommerspielen im Izu Velodrome mit dem deutschen Bahnradvierer um Edelmetall fährt, schließt sich für Jörg Flock der Kreis. Denn mit Tokio verbindet der 59-Jährige, in Grevenbroich seit 1992 gemeinsam mit seiner Frau Dorothea Schomber Betreiber einer Praxis für Physiotherapie, einzigartige Erinnerungen. „Eine schwerelose Zeit“ in seinem von großen Emotionen geprägten Rückblick. Und ein filmreifes Drama.

Im Mittelpunkt: Die tiefe Freundschaft mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Volker Weidler. Die begann vor mehr als drei Jahrzehnten im bei Heidelberg gelegenen Weinheim. Dort arbeitete Jörg Flock in einer Praxis für Sporttherapie. Als auch international beschäftigter Rallye-Pilot („Damals konnte man mit kleinen Sponsoren und geringem Budget im Prinzip Motorsport machen.“) las er in der örtlichen Tageszeitung, dass Weidler im Team Rial Racing gerade den zweiten Cockpit-Platz neben dem späteren RTL-Formel 1-Experten Christian Danner ergattert hatte. Obwohl er den Weinheimer gar nicht kannte, griff er kurzentschlossen zum Telefonhörer und unterbreitete dem aufstrebenden Fahrer das Angebot, ihn sportmedizinisch zu betreuen.

Deja Vu In der Bar in Tokios Altstadt verbrachten Jörg Flock und Kollegen so manch fröhlichen Abend – auch mit Corona-Bier. „Allerdings selten mehr als zwei, mehr konnten wir uns nicht leisten. Tokio war schon damals eine sehr teure Stadt.“

Hotel President Während seiner Monate in Tokio die Heimat von Jörg Flock und so etwas wie das Epizentrum der Motorsportszene.

Die Formel-1-Saison 1989 geriet für das Rial-Projekt allerdings zum Desaster. „Das Chassis war eine Katastrophe, das Auto war praktisch unfahrbar“, erinnert sich Flock, „eine Wackelente, sagte Volker immer.“ Doch weil sein in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Heidelberg entwickeltes Betreuungsprogramm die Feuertaufe mit Bravour bestand, blieb der Rheinländer im Team, ging 1991 für mehrere Monate nach Japan, wo Weidler für Mazda in der Formel Nippon, „damals ein Schmelztiegel für ehemalige und zukünftige Formel-1-Fahrer“, und der Kategorie Gruppe-C-Sportwagen im Einsatz war. Flock: „Krasse Karren mit mehr als 900 PS und einer Geschwindigkeit jenseits der 300 km/h. Es war unfassbar heiß, die Luftfeuchtigkeit fast unerträglich – die Fahrer hatten Kühlwesten an.“

Die körperliche Fitness war darum ein entscheidender Faktor. Entsprechend stieg die Wertschätzung für den „Gaijin“, den Fremdling, aus „Doitsu“, Deutschland. Den Ritterschlag gab es schließlich beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich. Beim Wechseln der Carbonbremsen um 6 Uhr in der Früh, das Trio Johnny Herbert, Bertrand Gachot und Volker Weidler lag auf Podiumskurs, überraschte die Teamleitung Flock in der Boxengasse mit der Frage, wen er weiterfahren lassen würde. „In meiner ganzen jugendlichen Überzeugung habe ich natürlich Volker empfohlen – und diesem Rat sind die Japaner tatsächlich gefolgt.“ Als danach auch noch der klar in Führung liegende Mercedes wegen eines Defekts ausschied – zum Verhängnis wurde dem „Silberpfeil“ ein 90 Cent teurer Aluträger –, übernahm Weidler Platz eins und Herbert sicherte den Asiaten nach zurückgelegten 4922,81 Kilometern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 205,333 km/h den ersten Gesamtsieg eines japanischen Autos in Le Mans. Noch heute ist der knallig orange-grüne Mazda 787B mit der Startnummer 55 ein Mythos in Nippon.