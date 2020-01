Nach Feuer in Lennep : Weiteres Gutachten zum Brand im Zoo-Markt

Lennep Die Ermittlungen zum Brand im Zoo-Markt Koonen in Lennep zu Beginn des Jahres dauern weiter an. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben die Ermittler ein zweites Gutachten zum Brandort angefordert.

Die Untersuchungen seien inzwischen abgeschlossen. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Der Bericht des Brandsachverständigen der Kriminalpolizei Wuppertal geht in seinem Gutachten von Brandstiftung beim Zoo-Markt am Neuenteich aus. Ob es sich allerdings um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, darüber wollte sich die Polizei nicht weiter äußern. „Es handelt sich um Täterwissen. Wenn wir mehr dazu sagen, würde es die Ermittlungen behindern“, sagte ein Polizeisprecher. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aber als Ursache aus.

Neue Zeugen zum Geschehen am späten Abend des 4. Januars haben sich der Polizei zufolge nicht mehr gemeldet. Die Polizei hat aber die Unglücksnacht rekonstruiert. Gegen 20.10 Uhr habe ein Nachbar des Zoo-Marktes Koonen Qualm in dem Gebäude bemerkt. Er habe nachgeschaut und gesehen, dass im Inneren des Hauses Feuer loderte. Daraufhin habe er die Feuerwehr alarmiert. Beim Brand kamen zahlreiche Kleintiere zu Tode. Darunter Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Mäuse, Ratten und Vögel. Die Kleintiere befanden sich im hinteren Teil des Marktes, der nicht mehr zu retten war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro. Die Höhe der Summe für den materiellen Verlust der Tiere ließe sich nicht beziffern.

Der Zoo-Markt Koonen am Neuenteich residierte in einem alten Flachdachgebäude. Der Feuerwehr zufolge habe der Teil, in dem das Feuer ausbrach, erheblich Schaden genommen. Ob der Trakt, in dem „nur“ der Rauch durchzog und die Aquarien standen, noch intakt sei, ließe sich nicht sagen. Der Zoo-Markt habe alle Auflagen für den Brandschutz erfüllt. Ein Rauchmelder oder eine Sprinkleranlage seien vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben.