Ausbildung in Remscheid : Das persönliche Gespräch zählt

Cordula Schönfeld (2.v.l.) am Ausbildungsstand von Picard. Foto: Christian Peiseler

Remscheid 35 Aussteller warben am Donnerstag beim Speed-Dating mit Ausbildungsplätzen.

Die meisten Unternehmen verfügen über ein Bewerberportal auf ihrer Internetseite. Doch das Verschicken von Anschreiben, Foto und Zeugnissen ersetzt nicht das persönliche Gespräch. 35 Firmen und Unternehmen stellten ich am Donnerstag in den Fluren der Albert-Einstein-Gesamtschule vor. Die meisten kamen aus Remscheid.

Das Speed-Dating entwickelt sich nach und nach zu einem beliebten Format, um frühzeitig Werbung für die Ausbildungsplätze zu machen. Die Veranstaltung organisiert die Industrie- und Handelskammer. Carmen Bartl-Zorn, bei der IHK zuständig für den Bereich berufliche Ausbildung, zeigte sich erfreut über die Resonanz. Mit 25 Anmeldungen habe sie gerechnet. 35 Aussteller kamen in die Brüderstraße. Offenbar hat sich herumgesprochen, dass es an diesem Tag Informationen gibt, die sich nicht über eine formale Bewerbung verbreiten.

Albina Bajrami hat ihr Fachabitur am Berufskolleg Wirtschaft abgelegt. Sie will eine Ausbildung zur Industriekauffrau beginnen. „Ich habe meine Unterlagen an viele Firmen per E-Mail geschickt“, sagt die 19-Jährige. Doch sie bekam nur Absagen. Für sie kam der Bewerbertag wie gerufen. „Ich habe viele Gespräche führen können“, sagt die Remscheiderin. Drei Firmen haben sich für ihre Bewerbung interessiert. Sie zeigte sich optimistisch, dass sie im Sommer starten kann.

Eigentlich beginnt die Bewerbungsphase erst in den nächsten Wochen. Am Freitag gibt es die Halbjahreszeugnisse, die bei Bewerbungen einen wichtigen Hinweis auf die schulischen Leistungen geben. Doch der direkte Kontakt zählte mehr als die Zensuren in Mathematik und Deutsch. Nach Schätzungen von Bartl-Zorn nutzten am Nachmittag zwischen 130 und

150 Schüler das Angebot.

Einige davon saßen bei Cordula Schönfeld am Tisch. Sie ist Personalleiterin der Remscheider Firma C.A. Picard. Im Angebot hat sie zwei Ausbildungsplätze als Zerspanungsmechaniker und einen als Industriekauffrau. Schönfeld hat ein Gespür, ob die Bewerbung ernst gemeint ist. „Für mich ist wichtig, dass der Bewerber sich mit dem Unternehmen identifizieren kann“, sagt Schönfeld. Immerhin dauere die Ausbildung dreieinhalb Jahre. Bei ernsthaftem Interesse gibt es die Einladung zu einem Praktikumstag bei Picard. Die potenziellen Auszubildenden sollen erleben, wie der Firmenalltag aussieht, welche Atmosphäre herrscht und wie die Arbeit im Team organisiert ist. Nach einer Stunde hatte Schönfeld eine Bewerbung auf dem Tisch. Ein gutes Ergebnis.