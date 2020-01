Prozess gegen Remscheider : 24-Jähriger zeigt Hakenkreuz-Tattoo

Der Prozess wird fortgesetzt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Remscheid Ein 24-jähriger Remscheider muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Von Sabine Maguire

Als es um die knapp drei Promille ging, die er sich bei den ihm vorgeworfenen Taten angetrunken hatte, plauderte der Angeklagte munter drauflos und erzählte von zwei Flaschen Wodka, die er alleine schaffen würde.

Dreimal war er mittels Psychisch-Kranken-Gesetz in den Tannenhof eingewiesen worden. Ob man dort nicht mit ihm über sein Trinkverhalten gesprochen habe, wollte der Vorsitzende Richter wissen. „Dass ich das lassen soll, hat mir niemand gesagt. Sie haben mich nur ständig gefragt, warum ich das machen würde und wie ich mich dabei fühle“, war dazu zu hören. Auch andere Drogen habe er genommen – das Ergebnis kommentierte der 24-Jährige so: „Das hat bei mir zu einem Totalschaden im Kopf geführt.“ In dem Tannenhof habe man ihm auch jeden Tag gesagt, dass er unter einer Psychose leiden würde.

Der psychiatrische Gutachter war bereits vor Verhandlungsbeginn zur gleichen Auffassung gelangt, so dass der Remscheider nicht als Angeklagter, sondern als Beschuldigter in einem Sicherungsverfahren geführt wird. Konkret wirft man ihm zwei Taten im Januar und im November 2019 vor. Am 7. Januar soll der Beschuldigte volltrunken auf der Bismarckstraße gelaufen sein, als ein Autofahrer hinter ihm gehupt habe. Der 20-Jährige war mit einem Freund unterwegs und hatte kurz darauf auf einem Parkplatz gehalten, als er den Beschuldigten habe vor sich stehen sehen. Ob er Deutscher sei, hatte der wissen wollen. Kurz darauf soll er dem Zeugen sein Hakenkreuz-Tattoo am Oberkörper und ein Messer gezeigt haben. Den Polizeibeamten soll er dann auch noch den Hitlergruß gezeigt haben.

Hatte die Begegnung bei dem Zeugen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, so plauderte der Beschuldigte weiter über das, was sich aus seiner Sicht im November am Theodor-Heuss-Platz zugetragen haben soll. Die Anklage hatte im vorgeworfen, dort einen Bekannten geschlagen, gewürgt und eine Treppe hinunter geschubst zu haben. Dazu soll er noch versucht haben, seinem Opfer mit der Glasflasche auf den Kopf zu schlagen. Er sei SS-Soldat und geboren, um zu töten: Das soll er dem jungen Mann gesagt haben. Den Polizisten soll er auf dem Weg zu Wache damit gedroht haben, dass er am nächsten Tag mit einer Pistole zurückkommen werde, um sie zu erschießen.