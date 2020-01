Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer in Remscheider Zoo-Markt : Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Lennep Die Ermittlungen der Sachverständigen der Kriminalpolizei zur Brandursache in der Zoohandlung Koonen am Neuenteich in Lennep dauern an. Am Brandschutz in dem Flachdachgebäude gebe es nichts zu bemängeln.