Müll einsparen in Remscheid : Mit Engagement zu weniger Hausmüll

Remscheid Sandra Westenhöfer-Grammeth versucht nach dem Zero-Waste-Prinzip zu leben. Leicht ist das nicht, aber mit ein wenig Engagement lässt sich viel Müll einsparen. Im Haushalt fällt mittlerweile 50 bis 70 Prozent weniger Abfall an.

Es ist keine Entscheidung, die sie über Nacht gefällt hat. Sandra Westenhöfer-Grammeth hat schon länger gedacht, dass doch eigentlich zu viel Müll im Haushalt anfällt. „Mich hat irritiert, dass die Mülltonne immer so schnell voll war. Da habe ich gedacht: Das geht doch auch anders“, sagt die 44-Jährige. So habe sie eine ganze Menge an Möglichkeiten entdeckt, wie sich Hausmüll vermeiden lasse. „Zero Waste – also ein Leben ganz ohne Müll – ist natürlich eine Hausnummer. Das schafft man nicht einfach so“, sagt Sandra Westenhöfer-Grammeth. In ihrem Drei-Personen-Haushalt würde dennoch mittlerweile 50 bis 70 Prozent weniger Müll anfallen als zuvor.

Die Entscheidung dazu müsse jeder in seinem Alltag selbst treffen. „Man muss sich schon umstellen, das ist keine Frage“, sagt die 44-Jährige. Sie selbst verwende keine Duschgele oder Shampoos in Flaschen mehr, sondern Seife und festes Shampoo. „Kurios ist dabei, dass wir seit etwa anderthalb Jahren die Vorräte an Flüssigseife aufbrauchen“, sagt die Remscheiderin lachend und ergänzt: „Da zeigt sich mal, wie viel Vorräte man eingelagert hat.“ Gleiches habe fürs Spülmittel gegolten. Das kauft Sandra Westenhöfer-Grammeth mittlerweile im Unverpackt-Laden. „Dort bekommt man ohnehin sehr viele Gebrauchs- und Lebensmittel. Ich kaufe entweder in Radevormwald oder in Wermelskirchen ein“, sagt sie. Da falle natürlich der Fahrtweg an. Daher sei die Freude groß, dass im März auch in Remscheid ein Unverpackt-Laden seine Pforten öffnet. „Den Laden, der an der Hindenburgstraße sein wird, habe ich auch per Crowdfunding unterstützt“, sagt die 44-Jährige.