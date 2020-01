Brand am Samstagabend : Viele Tiere sterben bei Feuer in Remscheider Zoo-Markt

Remscheid Ein Brand hat am Samstagabend den Zoo-Markt Koonen in Remscheid-Lennep zerstört. Viele Tiere starben bei dem Feuer – darunter Vögel und Kleintiere.

Um 20.15 Uhr erreichte der Notruf am Samstag die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Zoo-Markt Koonen am Neuenteich 5 in Remscheid-Lennep bereits vollständig in Flammen. „Wir haben natürlich sofort mit den Löscharbeiten begonnen, die angrenzenden Gebäude geschützt und versucht, so viele Tiere wie möglich zu retten“, sagte Katharina Kresse, Einsatzleiterin der Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt. Für viele Vögel und Kleintiere kam die Hilfe jedoch zu spät. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.