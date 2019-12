Hilden : Kellerbrand: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Menschen wurden bei dem Kellerbrand zum Glück nicht verletzt. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Feuerwehr und Polizei wurden am nächtlichen Mittwochmorgen (Erster Weihnachtsfeiertag, 25.12.2019) gegen 00.20 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus an der Beethovenstraße gerufen. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten Rauch und starken Brandgeruch im Treppenhaus des Gebäudes festgestellt und den Notruf gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt