Hilden : Hochhaus-Brand am Weihnachtstag

Hochhaus-Brand am Weihnachtstag

Hilden Brennender Unrat in einem Gebäude an der Beethovenstraße löst Einsatz aus.

Ein Brand in einem Hochhaus an der Beethovenstraße hat die Feuerwehr Hilden am ersten Weihnachtstag auf Trab gehalten. Kurz nach Mitternacht war der Alarm eingegangen – beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht war. Die Ursache dafür fand sich schnell: Unrat, der neben dem Kellerabgang lag. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Hochhaus wurde entlüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.