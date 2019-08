Doppelhaushälfte in Düsseldorf Gerresheim : Zwei Feuerwehrleute nach Kellerbrand verletzt

Doppelhaushälfte in Düsseldorf Gerresheim

Düsseldorf Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Gerresheim löscht die Feuerwehr die Flammen mit Löschschaum, dabei verletzten sich zwei Einsatzkräfte leicht.

GERRESHEIM Leicht verletzt wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr, die am Freitag Nachmittag einen Kellerbrand an der Fröbelstraße in Gerresheim löschten. Dort hatte es im Keller einer Doppelhaushälfte gebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung mussten sich die Einsatzkräfte zunächst aus dem Keller zurückziehen und erlitten aufgrund der starken Wärmebelastung leichte Kreislaufprobleme. Sie wurden vom Notarzt behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Das gegen 14.55 Uhr ausgebrochene Feuer konnte mit Schaum gelöscht werden.