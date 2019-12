Aus dem Polizeibericht : Vermisster Hildener ist nach Paris gefahren

Eine Woche nach dem Verschwinden eines Hildeners hat die Polizei die öffentliche Fahndung nach dem 48-jährigen Mann eingestellt. Wie die Ermittler am Nachmittag mitteilten, gibt es Lebenszeichen des Gesuchten.

Diese belegten, dass sich der Hildener, nach seinem Verschwinden in Hilden, kurze Zeit in Düsseldorf und wenig später in Paris aufgehalten hat. Der Stand aktueller Ermittlungen dazu sowie dabei bekannt gewordene persönliche Beziehungen des 48-Jährigen nach Frankreich, deuten konkret darauf hin, dass der Mann seinen Aufenthaltsort frei bestimmt. Konkrete Gefahren für Leib und Leben des Hildeners seien darum auch aktuell nicht mehr zu begründen.