Der Brückenspezialist : Er schließt Lücken im menschlichen Gebiss

Hilden Wenn Zähne fehlen, kommt Alfred Neumann zum Einsatz. Seit 30 Jahren führt er ein Dentallabor in Hilden.

Eines der schönsten Komplimente ist für Alfred Neumann, wenn seine Arbeit eigentlich nicht großartig auffällt und sich in das bestehende Gebiss einfügt. Denn Alfred Neumann fertigt Brücken, ist Zahntechniker, seit 1989 besitzt er sein eigenes Dentallabor. Dabei stand sein beruflicher Werdegang nicht von Anfang an so fest.