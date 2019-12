Hilden : Junge Stadtplaner liefern ausgezeichnete Entwürfe

Von links: Martin Barnat, Baudezernent (Wülfrath), Peter Stuhlträger, Baudezernent (Hilden), Frank Boberg, Leiter der Abteilung Stadtplanung und Stadtentwicklung (Ratingen) und Carsten Zimmermann, Leiter der Abteilung Strategische Planung (Solingen) gratulieren den Preisträgern Nikolai Werner, Vassilissa Airaudo, Daniel Branchereau und Moritz Scharwächter vom Team „Bergisch Plugin“. Foto: Till Budde

Hilden „Bergischen Kooperation“ stellte Aufgabe in Europan-Wettbewerb. Jury verleiht gleich zwei Erste Preise.

Die Städte Hilden, Ratingen, Solingen und Wülfrath brachten als „Bergische Kooperation“ eine gemeinsame Aufgabe in den europäischen Architektur- und Städtebauwettbewerb Europan 2019 ein. Es sollte ein strategisches Konzept entwickelt werden, das konkrete Lösungsansätze für sehr unterschiedliche Standorte aufzeigt: in Hilden das gründerzeitlich geprägte Bahnhofsviertel, in Ratingen ein Wohn- und Gewerbegebiet zwischen West- und Kernstadt, in Solingen-Wald mit dem ehemaligen Grossmann-Gelände eine zentral gelegene Industriebrache und in Wülfrath-Düssel ein neuer Siedlungsbereich auf der grünen Wiese. Nicht nur ein (wie berichtet), sondern gleich zwei Beiträge waren im Wettbewerb erfolgreich, teilt die Stadt Hilden mit. Sie wurden mit zwei von insgesamt drei ersten Preisen mit jeweils 12.000 Euro ausgezeichnet. Insgesamt waren 23 Projekte für deutsche Standorte eingereicht worden.

Neben Marc Rieser, Student an der TH Köln, wurde auch die Arbeit „Bergisch Plugin“ ausgezeichnet. Die jungen Stadtplanern und Architekt hatten sich während des Studiums an der Bergischen Universität Wuppertal kennengelernt. „Bergisch Plugin“ entwickelt neun Planungsprinzipien, die sich auf alle Städte, die zur Bergischen Kooperation zählen, übertragen lassen. Die Jury lobte, sie seien klar beschrieben, verständlich und anpassungsfähig. Damit eigneten sie sich sowohl für die Weiterentwicklung des Bestandes als auch für den Neubau. Theoretische Herleitung verbänden sie schlüssig mit praktischen möglichen Prozessen zur Umsetzung.

Info Bahnhofsviertel hat Entwicklungspotenzial Wo Innenbereich zwischen Poststraße, Bahnhofsallee und Benrather Straße Was 19 Staaten nehmen am Europan Wettbewerb teil. Er ist eine Wohn- und Städtebauinitiative für junge Architektinnen und Architekten.

Die ehemaligen Studierenden schlagen für das Bahnhofsviertel in Hilden zwischen Poststraße, Benrather Straße und Bahnhofsallee gemischte Wohn- und Gewerbebauten rund um einen neuen Quartiersplatz vor. Daneben sollen in neuen Innenhöfen private Grünflächen erhalten bzw. geschaffen werden.

„Die Teilnahme am Europan15-Wettbewerb war für uns eine große Chance, neue Ideen in den seit Jahren stockenden Planungsprozess einzubringen“, betont Hildens Baudezernent Peter Stuhlträger. Kosten für Hilden: lediglich 10.000 Euro. Die beiden Arbeiten werden nun dem Stadtentwicklungsausschuss am 29. Januar 2020 vorgelegt. „Gleichzeitig steht voraussichtlich der Antrag zur Beratung an, für die zurzeit von Ärzten des MediTowers gemietete private Stellplatzanlage an der Ecke Benrather Straße / Bahnhofsallee ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten“, teilt Stuhlträger mit.