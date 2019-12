Birgit Alkenings zieht Bilanz für 2019 : Bürgermeisterin appelliert an den Gemeinsinn

Hilden Bürgermeisterin Birgit Alkenings nutzt ihr Grußwort zum Jahreswechsel für eine Bilanz des ablaufenden Jahres. In Hilden teilten sich 56.000 Einwohner rund 26 Quadratkilometer Fläche. Das entspricht mehr als 2200 Einwohner pro Quadratkilometer mit sehr unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen.

In der Stadtverwaltung habe es einen altersbedingten Wechsel bei einer ganzen Reihe von Fach- und Führungskräften gegeben. Gute Nachrichten gebe es auch für den Wirtschaftsstandort Hilden: Das Gewerbeband Bahnhofsallee sei im April 2019 vollends ausgebaut worden. Auf den 14.070 Quadratmetern haben sich 18 kleine und mittlere Unternehmen niedergelassen. Mindestens 120 Arbeitsplätze in den Bereichen Verband, Großhandel, Produktion und Handwerk sind so in Hilden entstanden. Auch das Gewerbegebiet Kreuz Hilden entwickle sich sich sehr positiv. Die GKA Grundstücksgesellschaft Hilden habe mittlerweile mehr als 72.000 Quadratmeter verkauft, davon seien mehr als 41.000 Quadratmeter bebaut und bezogen. Mehr als 500 Arbeitsplätze seien dort entstanden. Mit 247TailorSteel konnte die Stadt ein niederländischen High-Tech-Unternehmen in Hilden ansiedeln. Es investiert rund 14 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte.